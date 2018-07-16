В США разрабатывают одежду, способную заряжать смартфоны

16.07.2018 13:55

Инженеры Университета Цинциннати в США работают над созданием модели одежды, которая позволяет заряжать аккумуляторы электронных устройств, сообщает изданиеScience Daily.



Суть метода заключается в использовании материала из углеродных нанотрубок, произведенных на кварцевых кремниевых пластинах в вакуумной камере. В конечном итоге они образуют текстильную пыль, которую можно применять в различных видах тканей.



Благодаря хорошей проводимости ткань может заряжать устройства. Кроме того, материал является достаточно прочным и огнеупорным. Трубки также могут использоваться в качестве альтернативы медным проводам в автомобилестроении и авиации, значительно снижая вес устройства и повышая эффективность использования топлива.



Интерес к разработке проявляют и американские военные. Как ожидается, данный материал позволит солдатам заряжать приборы ночного видения и GPS-устройства. Остальные характеристики материала не разглашаются.



Добавим, что это уже не первый случай использования современных технологий на рынке одежды. Ранее компания Levi’s совместно с Google Advanced Technology выпустили инновационную джинсовую куртку. Ее возможности позволяют владельцу управлять музыкальным проигрывателем, диктовать текст сообщений и выстраивать маршруты при помощи GPS.



Еще один производитель одежды, компания Ministry of Supply презентовала куртку, оснащенную новинками из области искусственного интеллекта. В одежду внедрен голосовой ассистент Alexa от Amazon, который регулирует температуру, анализируя поведение владельца.

Источник: http://zi.dn.ua