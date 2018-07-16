- Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом. 22:18
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет19:32
- Трамп рассказал Путину правду о США и РФ19:20
- «Мы имеем большие возможности вместе»: Трамп официально озвучил темы беседы с Путиным18:20
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- Удивительная история мальчика, говорящего с мертвыми17:46
Великобритания вылетает из списка ключевых игроков мировой политики
Лондону не до международных вопросов: изменение баланса сил в британской политике продолжается, оно происходит как между ведущими политическими силами, так и внутри них. Об этом на страницах издания Главред пишет Виктор Константинов, профессор Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.
«Череда отставок в британском правительстве и в руководстве Консервативной партией обозначили очередной политический кризис, которыми для Великобритании так изобилует тернистый путь Брекзита. Кроме Бориса Джонсона, покинувшего пост министра иностранных дел, свои посты оставили министр по делам Брекзита Дэвид Дэвис и его заместитель Стив Бейкер (последний до назначение в правительство был в парламенте одним из наиболее влиятельных представителей той части консерваторов, что выступала за выход из ЕС), а также Мария Колфилд и Бен Бредли, заместители председателя Консервативной партии.
Причиной своего решения большинство из них открыто назвали утвержденный на этой неделе план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Это решение они сочли капитуляцией Британии перед условиями, выдвинутыми ЕС, и игнорированием мнения избирателей, высказанного на референдуме 2016 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Великобритания
- Секретарь Донецкого горсовета: Вопрос с русским языком надо решить раз и навсегда
- Местные выборы. Соледар: гинеколог против "Артемсоли"
- Местные выборы. Селидово: будет новый мэр!
- Потерпите, раковый больной! В донецком онкоцентре пациентов "гонят" голосовать
- Святослав Вакарчук: «Такого интима я сам от себя не ожидал!»
- Янукович: выборы после елки
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- «Вода Донбасса» сократила подачу воды в Краматорск из-за долгов18:55
- Порошенко: Россия готовит военную операцию в Азовском море и атаку на Мариуполь18:00
- В Доброполье на шахте загорелась лента конвейера17:18
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал16:58
- Никакой амнистии для преступников: Аваков озвучил "красные линии" по Донбассу16:20
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово16:00
- Под Докучаевском и Горловкой боевики «ДНР» понесли потери из-за пьянства13:38
- Боевики нарастили число обстрелов на Донбассе: ранен боец ВСУ12:00
- Любимчик миллионов женщин впервые стал отцом. 22:18
- Украина готовит ответ на задержания Россией судов в Азовском море21:50
- Обещание Кремля по Украине и улучшение отношений: итоги встречи Трампа и Путина21:33
- 18 июля на территории ОРДО приостановят теле- и радиовещание21:15
- Путин сделал громкое заявление относительно транзита российского газа через Украину21:00
- Войска РФ в Крыму привели системы ЗРК С-400 «Триумф» в боевое положение20:48
- Отказ от мелочи: куда украинцам девать оставшиеся монеты20:30
- В ОРДО заявили о подготовке «Стирола» к запуску производства минудобрений20:10
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Трамп и Путин завершили встречу тет-а-тет19:32
- Назван способ отсрочить появление седых волос19:50
- Названы домашние вещи, от которых срочно нужно избавляться12:20
- Врачи рассказали, как меньше потеть11:28
- Три знака зодиака, которые любят только себя11:12
- Кот, сорвавший интервью, стал героем интернета09:08
- Знаки удачи: как понять, что скоро в вашу жизнь ворвутся перемены к лучшему08:20
- Диетологи рассказали, как очистить организм от токсинов08:05
- Эта вкусная ягода нормализует артериальное давление22:15
- Приготовиться всем: названы самые опасные дни магнитных бурь в Украине21:05
- Ученым удалось обнаружить вирус зомбизма человека18:36
- Убийство главаря "ЛНР" в Лутугино: СМИ узнали, как именно Беднова вместе с охраной расстреляли из автоматов
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- «Захарченко — мразь в кубе», — экс-главарь боевиков Безлер поражен разграбленной Горловкой
- Подростки-переселенцы из Донбасса получают украинский паспорт с «сюрпризом»
- Радиоактивная помойка! Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают
- Беззаконие и разруха! Журналист поделился впечатлениями от посещения Лисичанска. ВИДЕО
- Жители ОРДО жалуются на странные проблемы со здоровьем
- Поезд Киев-Константиновка изменил маршрут
- На фронт забирают подчистую! На оккупированной Луганщине идет повальный призыв в ряды боевиков
- Россияне, купившие квартиры в Донецке, срочно уезжают