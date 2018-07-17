- Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе15:02
- Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»14:40
- Отправить "Л/ДНР" вместе с Пасечником и Захарченко в вытрезвитель: Невзоров дал Киеву интересный совет13:42
- Москва готовит Украине неприятный сюрприз09:30
- Крымский мост заблокирован до 2020 года -СМИ. ВИДЕО09:12
- Трамп о встрече с Путиным: «Большие результаты придут»19:38
- Пляжный зонт взлетел из-за ветра и пригвоздил туристку к земле19:25
- В Грузии решили судьбу Саакашвили16:57
- Украине стоит готовиться к удару России с трех направления, - эксперт15:41
- Беглого экс-главбуха "Укрспирта" экстрадировали из Польши в Украину15:04
"Есть идеи урегулирования", - Путин рассказал, о чем он договорился с Трампом по конфликту на Донбассе
Вчера, 16 июля, Трамп и Путин обсудили вопрос конфликта на Донбассе и пути урегулирования военных действий. Об этом в интервью росСМИ заявил президент России, передает "Диалог.UA".
Саммит президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации поднял много шума, поскольку задевал политические и экономические отношения многих стран. Но, к сожалению, эта встреча, которую Трамп отметил как "шаг к примирению", не принесла ожидаемых результатов, а пресс-конференция после нее была "самой позорной" на памяти американцев, считает республиканец сенатор Джон Маккейн. Путин сообщил, что они затронули с президентом США все конфликты, в которых принимает участия та или иная страна. Особое место в разговоре было уделено Сирии и тому, как можно урегулировать данный политический конфликт. Однако президент РФ отметил, что также обсуждался вопрос войны на Донбассе. По его словам, они с Трампом уделили данному вопросу время и договорились совместно поработать над этой проблемой, пока на экспертном уровне. Он заявил, что обе стороны видят возможности для решения конфликта. Путин считает, что эти шаги являются весьма весомыми в вопросах урегулирования войны на юго-востоке Украины. Президент РФ заверил, что они еще не раз встретятся с Дональдом Трампом, а эту встречу можно считать весьма продуктивной для обеих сторон. Во время интервью Владимира Путина американскому журналисту Крису Уоллесу едва не произошел конфликт, связанный с вопросами о "непобедимой ракете", которая была презентована в марте этого года.
Теги: Донбасс, Путин, договор, встреча, Дональд Трамп
- Обама и Путин на встрече ничего не согласовали и ни о чем не договорились - СМИ
- У Путина заявили, что его не пригласили в Берлин на встречу "нормандской четверки"
- Вот о чем договорились Путин и Порошенко: Украину ведут к...
- Портников: "Нормандский формат" - это тупик, который позволяет только продолжать санкции против России
- Трамп анонсировал встречу с «важным» Путиным
- Фото дня: нервный Путин и уверенный Обама обменялись рукопожатиями
- Снимать ли ограничения на соцвыплаты жителям неподконтрольного Донбасса, – мнения украинцев17:20
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми16:58
- От боевиков ничего не останется: в Украине провели боевые испытания бронированной машины "Казак-2М"16:19
- Справку ВПЛ могут получать несовершеннолетние15:41
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе, но реальное число умалчивается15:19
- Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе15:02
- Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»14:40
- Прилепин сообщил, что в полке «Азов» воюют «русские нацисты»14:21
- Ликвидированных под Горловкой боевиков увезли в Перевальск13:59
- Отправить "Л/ДНР" вместе с Пасечником и Захарченко в вытрезвитель: Невзоров дал Киеву интересный совет13:42
- Снимать ли ограничения на соцвыплаты жителям неподконтрольного Донбасса, – мнения украинцев17:20
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми16:58
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас16:43
- Эксперты определили самые ненадежные смартфоны16:30
- От боевиков ничего не останется: в Украине провели боевые испытания бронированной машины "Казак-2М"16:19
- В Киеве предложили заминировать Азовское море. ВИДЕО16:02
- Справку ВПЛ могут получать несовершеннолетние15:41
- Боевики «ДНР» понесли потери в живой силе, но реальное число умалчивается15:19
- Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе15:02
- Сообщается о смерти наемника из Молдовы, воевавшего за «ДНР»14:40
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас16:43
- Как предупредить болезни? 10 анализов, которые нужно сдать каждому10:15
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?08:22
- Надо готовиться к худшему: Бабченко выдал мощный пост о нацизме в России и том, как защититься от него Украине08:17
- Вітамін, який захистить від укусів комарів22:42
- Медики назвали причину возникновения мигреней22:15
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"
- «Любит это дело, когда в умате»: Ходаковский раскрыл жуткую правду о Захарченко
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО