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Пентагон готов провести с Москвой переговоры на высшем уровне
Глава Пентагона Джеймс Мэттис выразил готовность провести первые с 2015 года переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, пишет УП.
По информации агентства, возможность переговоров возникла после встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.
"Диалог между Мэттисом и Шойгу станет еще одним шагом к проведению более регулярных политических переговоров на высшем уровне между двумя ядерными державами, отношения которых в последние годы ухудшились", - отмечает издание.
Не уточняется, идет ли речь о личной встрече или о телефонных переговорах.
В Пентагоне отказались комментировать информацию.
"Пока мы не можем ничего сообщить по этому поводу, но, если что-то изменится, мы дадим вам знать", - заявили в ведомстве.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, переговоры, Пентагон
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