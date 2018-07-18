Путин подписал указ о закрытии секретной базы по производству «Новичка»

18.07.2018 14:10

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в российском городе Шиханы Саратовской области.

Данный документ под № 424 был сегодня обнародован на едином портале правовой информации.

Отмечается, что предприятие должно быть упразднено в течение шести месяцев.

Известно, что по данным западных СМИ, нервно-паралитическое вещество «Новичок», ставшее причиной отравления в Великобритании, было произведено на одном из предприятий в Шиханах.

Источник: https://donpress.com