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Путин подписал указ о закрытии секретной базы по производству «Новичка»

18.07.2018 14:10
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Путин подписал указ о закрытии секретной базы по производству «Новичка»

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в российском городе Шиханы Саратовской области.

Данный документ под № 424 был сегодня обнародован на едином портале правовой информации.

Отмечается, что предприятие должно быть упразднено в течение шести месяцев.

Известно, что по данным западных СМИ, нервно-паралитическое вещество «Новичок», ставшее причиной отравления в Великобритании, было произведено на одном из предприятий в Шиханах.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, закрытие, производство
 
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