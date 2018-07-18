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Путин подписал указ о закрытии секретной базы по производству «Новичка»
18.07.2018 14:10
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении закрытого административно-территориального образования в российском городе Шиханы Саратовской области.
Данный документ под № 424 был сегодня обнародован на едином портале правовой информации.
Отмечается, что предприятие должно быть упразднено в течение шести месяцев.
Известно, что по данным западных СМИ, нервно-паралитическое вещество «Новичок», ставшее причиной отравления в Великобритании, было произведено на одном из предприятий в Шиханах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, закрытие, производство
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