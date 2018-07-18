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В Турции отец, защищая дочь, публично кастрировал пристававшего к ней мужчину

18.07.2018 12:50
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В Турции отец, защищая дочь, публично кастрировал пристававшего к ней мужчину

Происшествие произошло среди белого дня, сообщает КР24. 

Отец отравился в магазин за сигаретами, а его дочь осталась подождать его на улице. Тем временем к ней начал приставать мужчина, услышав от девушки отказ он очень бурно отреагировал и начал кричать на нее и дергать за руки. Выйдя з магазина отец бросился к негодяю с кулаками, повалил на землю, а после этого достал нож и нанес несколько ударов в область полового органа.

Пострадавшего забрала скорая он стал фактически кастратом.

Отца девушки задержала полиция, в настоящее время идет разбирательство.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Турция, отец, дочь, кастрация
 
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