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Крымский мост заблокирован до 2020 года -СМИ. ВИДЕО
Открытие Крымского моста не принесло долгожданного улучшения транспортного сообщения полуострова с РФ. Широкая скоростная трасса на крымском берегу упирается в «бутылочное горлышко» — въезд закупорен автомобильными пробками. Об этом пишут Вести Украина со ссылкой на «Дни.ру».
«Транспортная ситуация после открытия Крымского моста на полуострове тяжелая. Огромный поток фур и автомобилей отдыхающих стоит в многочасовых пробках. Труднее всего проехать отрезок между Приморским и Феодосией. Там пробки круглосуточные и в обе стороны. Вдобавок, жалуются в соцсетях водители, на участке установили 17 светофоров»,— говорится в статье.
Автомобилисты делятся советами на форумах. Правда, предлагаемая альтернатива сомнительная. Маршрут пролегает через поселки Батальная, Семисотка, Владиславовка, Новопокровка, Журавки и Первомайское. Дорога неважного качества, да еще 22 километра — грунтовка. Водители, которые воспользовались этим объездом, описывают дорогу как «пыльную стиральную доску». Они предупреждают, что на двух переездах потеряли до 40 минут.
В Росавтодоре заверяют: заторы исчезнут, как только будет завершено строительство трассы «Таврида». Двухполосную дорогу от Керчи до Симферополя планируется открыть до конца этого года, а движение по всем четырем полосам запустят только в 2020-м.
Пока же власти просят потерпеть. С 15 августа на некоторых участках дороги запретили въезд грузовиков до 22:00, чтобы немного разгрузить трассу. До конца июля планируется настроить часть светофоров на режим зеленой волны, что должно немного выправить ситуацию.
Теги: Донбасс, Крым, мост, блокада
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