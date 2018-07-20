- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс20:25
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- В США обнаружили новую «инопланетную» акулу18:30
- "Стеклянная" аномалия: в небе над Кейптауном появился город-призрак - кадры18:12
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- Во Франции инженеры показали «летающий поезд»14:48
- Очевидец снял на видео погоню самолета за НЛО14:15
- Путин предлагает Трампу провести на Донбассе референдум14:02
- РФ существенно изменила тактику в Азовском море – эксперт13:14
"Готов стать худшим врагом для Путина", - громкое заявление Трампа об отношениях с РФ каналу CNBC
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал серьезное заявление о готовности стать "худшим врагом" для российского президента Владимира Путина.
Авторитетный американский телеканал CNBC опубликовал интересное интервью с президентом США Дональдом Трампом, передает "Диалог.UA".
Лидер США заявил, что может стать для российского президента Владимира Путина "худшим врагом из всех, что у него когда-либо были", если не удастся наладить отношения с РФ. Однако американский политик подчеркнул, что "уживаться с Путиным, ладить с Россией – это хорошо, а не плохо". Более того, Дональд Трамп добавил, что в отношении с Москвой ведет себе "жестче", чем какой-либо другой американский президент, упомянув своего предшественника Барака Обаму.
Напомним, Трамп признался в Twitter, почему мечтает как можно скорее встретиться с Путиным снова.
Также сообщалось, что Трамп хочет, чтобы Путин приехал к нему в гости осенью этого года.
Теги: Россия, США, Донбасс, Путин, отношения, Дональд Трамп
- В Кремле назвали позицию США по отношению к России диктатом
- Из США приходят все более тревожные новости о Путине
- "С Путиным уже не разговаривают и не здороваются, что только повышает градус его бешенства. Он понимает, как затягивается петля на его тонкой политической шейке", - Сотник
- "Перезавантаження неможливе" - Тіллерсон про стосунки з Росією
- "Прозрение" Путина
- В переговорах нет смысла: Путин не собирается завершать войну на Донбассе – эксперт
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасса к «ДНР»12:52
- Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС12:37
- В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины12:04
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс20:25
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?