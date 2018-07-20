Очевидец снял на видео погоню самолета за НЛО

20.07.2018 14:15

Самолет преследовал летающую тарелку в США.



Мужчина по имени Nick Wanko шел со своим другом по улице, как вдруг увидел в небе военный самолет и… летающую тарелку! Как отметил очевидец, раньше он не верил в зеленых человечков, однако теперь он переосмыслил всё, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



На видеозаписи видно, как некоторое время самолет летит за НЛО, будто преследует его.



Внезапно летающее судно инопланетян просто исчезло из поля зрения.



Видео, загруженное на видеохостинг YouTube, прикреплено ниже. Вы можете сами увидеть погоню за зелеными человечками.



