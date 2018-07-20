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Ошеломляющие кадры: на шоу талантов партнер не удержал гимнастку, и она рухнула головой в огонь (ВИДЕО)

20.07.2018 08:29
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Ошеломляющие кадры: на шоу талантов партнер не удержал гимнастку, и она рухнула головой в огонь (ВИДЕО)

Акробаты блестяще выполняли сложнейшие трюки, доводя до крика не только зрителей, но и жюри популярного шоу America's Got Talent.

Номер воздушных гимнастов был усилен горевшим под ними огнем, передает "Диалог.UA". Поначалу у Мэри Вульф-Нильсен и ее партнера Тайса все шло великолепно, они вытворяли в воздухе такое, от чего зал в буквальном смысле замирал. В какой-то момент мускулистый Тайс, одев повязку на глаза для усложнения номера, не сумел удержать девушку, и она рухнула вниз головой прямо туда, где горело пламя. Все это произошло на глазах родных гимнастов, их двухлетнего сына и бабушки.


Однако Мэри поднялась, и стало понятно, что она не пострадала, чем привела в еще больший восторг именитое жюри. Гимнастка предложила повторить неудавшийся трюк, но судьи не разрешили это – с них было достаточно пережитого экстрима.

Напомним, ранее во время циркового представления медведь избил дрессировщика, после чего спокойно продолжил выступление. Добавим, в российском цирке взбесившийся страус кинулся в зрительные ряды.

Источник: dialog.ua 



Теги: Донбасс, шоу, талант, гимнастика, огонь, упасть
 
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