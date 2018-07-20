"Стеклянная" аномалия: в небе над Кейптауном появился город-призрак - кадры

20.07.2018 18:12

Жители африканского мегаполиса стали свидетелями уникального явления.

Жители Кейптауна сообщили об аномальном объекте, которые возник над городом и изучал местность. Очевидцы успели сделать кадры загадочного явления, которые попали в Сеть, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Свидетели рассказали, что увиденное ими напоминало небоскреб или стеклянное сооружение. Местные жители пришли к выводу, что перед ними появился призрачный город. К сожалению, неизвестно, были ли в городе-призраке жители.

Согласно гипотезам, летающий "стеклянный" город – поселение древних цивилизаций. Исследователи полагают, что это место могло быть своего рода "раем" с хорошими землями с новейшими технологиями, недоступными современным ученым. Упадок в городе мог наступить из-за войны или катастрофы с космическим телом.



