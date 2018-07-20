Последние новости раздела
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс20:25
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- В США обнаружили новую «инопланетную» акулу18:30
- "Стеклянная" аномалия: в небе над Кейптауном появился город-призрак - кадры18:12
- Стало известно, как могут реализовать референдум по Донбассу: всплыли детали резонансной идеи Путина17:48
- Во Франции инженеры показали «летающий поезд»14:48
- Очевидец снял на видео погоню самолета за НЛО14:15
- Путин предлагает Трампу провести на Донбассе референдум14:02
- РФ существенно изменила тактику в Азовском море – эксперт13:14
В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс
20.07.2018 20:25
Камеры наблюдения зафиксировали в районе Йеллоустоуна мифическую птицу Феникс, которая летела мимо национального американского парка Гранд Тетон.
На фрагменте видеозаписи отчетливо виден летящий объект, от которого исходят языки пламени. Территория, на которой пролетало создание, закрыта для свободного посещения в связи с расхождением грунта и вытеканием лавы.
Источник: https://donpress.com
Теги: США, Донбасс, Йеллоустонский парк, птица
Читайте также:
- Россия обвиняет Штаты и считает чужие деньги
- Кремль: Трамп и Путин могут обсудить Украину
- Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных
- "Почти все напряжены, мрачны и тоскливы. Следы надвигающейся ж**пы повсеместны. Они отчетливо видны даже самым упертым ватанам", - соцсети о новых санкциях США против России
- В США нашли новый способ бороться с роспропагандой 17:29 3 Августа 2017
- Тиллерсон: "Террористы "ЛДНР" захватывают дома религиозных меньшинств Донбасса и используют их в военных целях"
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Оккупанты ОРДО сообщили, когда восстановят работу Vodafone17:15
- Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе16:20
- В «Л/ДНР» опять проблемы с мобильной связью16:05
- Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасса к «ДНР»12:52
- Мариуполь оплатит образование для участников АТО и ООС12:37
- В Мариуполе участникам АТО и ООС выплатят материальную помощь ко Дню независимости Украины12:04
- "Хапают гражданских или бомжей и выбивают признание", - как на самом деле "МГБ" "ДНР" ловит "шпионов"11:17
- Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ11:00
- Ситуация на блокпостах: самая большая очередь на «Майорске»09:55
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- В США обнаружили гигантского бронированного динозавра21:45
- Блогер рассказал о распространении смертельных болезней в Донецке21:30
- Коломойский пошел на уступки: предприятие олигарха возобновило производство хлора21:12
- Рожайте сами: депутаты собираются ограничить права матерей20:49
- В районе Йеллоустоуна камеры сняли птицу Феникс20:25
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Лунное затмение 27 июля: России предрекли катастрофы19:40
- Москаль: Венгрия передаст хлор для очистки воды на Закарпатье19:20
- Дания поможет Украине разминировать территорию Донбасс19:00
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Очередной миф разрушен: чем на этот раз удивила украинцев Супрун15:25
- Если мужчина неуважительно относится к своей женщине, то от него отворачивается удача14:35
- Названы "вредные" продукты, помогающие расщеплять жир13:30
- Что вредит зубам: 5 неочевидных причин09:01
- Ученые научились определять склероз до его появления08:15
- 4 самых добрых знака зодиака08:00
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?