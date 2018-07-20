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В США обнаружили новую «инопланетную» акулу

20.07.2018 18:30
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В США обнаружили новую «инопланетную» акулу

Все глубоководные акулы внешне очень похожи друг на друга.

Американские ученые открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими "инопланетными" глазами, сообщает FoxNews со ссылкой на исследование в журнале Zootaxa.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.

Новый вид назвали в честь морского биолога Юджины Кларк — Squalus clarkae, или катран Дженни. Эти глубоководные акулы обитают в водах Мексиканского залива.

Ранее считалось, что катран Дженни является представителем другого вида, колючих акул Мицукури, обитающих в морских водах Японии. Однако ДНК-тест опроверг такую классификацию, выделив катран Дженни как отдельный вид семейства катрановых.

"Поэтому мы используем ДНК-тесты, чтобы определить, как давно отделился тот или иной вид и насколько он отличается от других видов этого же семейства", — сказала один из авторов исследования, Тоби Дэли-Энджел.

Яркой отличительной чертой катрана Дженни стали необычно крупные глаза. Кроме того, в среднем акула достигает всего 20-28 дюймов (50-70 см) в длину, что намного меньше, чем ее ближайшие "родственники".

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Ранее сообщалось, что энтомологи нашли в тропических лесах Борнео новый вид взрывоопасных муравьев.



Теги: США, Донбасс, открытие, акула
 
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