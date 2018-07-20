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Во Франции инженеры показали «летающий поезд»

20.07.2018 14:48
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Во Франции инженеры показали «летающий поезд»

Во Франции инженеры показали проект гибрида самолета и поезда Link & Fly от компании Akka Techonologies.

По данным СМИ, этот вид транспорта будет состоять из нескольких блоков — в основной части — салон с пассажирами, к которой попеременно смогут крепиться или колеса, приспособленные для движения по рельсам, или же «самолетная» часть, включающая в себя крылья и турбины.

Отмечается, что Link & Fly сможет преодолевать расстояния до 2 200 километров и сможет за день совершать больше полетов, чем аналогичные современные самолеты.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Франция, поезд, изобретение
 
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