Вход закрыт: в сети поделились грустным фото популярного места отдыха в Севастополе

22.07.2018 08:20

В аннексированном Россией Крыму закрыли вход на территорию Екатерининского сквера возле Графской пристани, который расположен в Севастополе.

Об этом сообщил Димитро Севастополь в Facebook, передает apostrophe.ua.

"Внятно объяснить причину охрана не смогла. Сказали, что готовятся к Дню флота, но на моей полувековой памяти за две недели до праздника такого не было никогда. После 30 обещали открыть, но нам, очевидно, напоминают, чья это территория и, что в один прекрасный момент вход может закрыться навсегда", - говорится в сообщении.

"Севастополь Не гундеть на военной базе, ДИМИТРО! Документик приготовь...подозрительный ты..." – комментируют нововведение в сети.