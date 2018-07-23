"Ничем не поступился": Трамп жестко ответил на критику переговоров с Путиным

Президент США заверил, что нашел общий язык со своим российским коллегой

Президент США Дональд Трамп заверил, что не поступился американскими интересами на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал на своей странице в Twiiter.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все "сдал", помните – я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран", – отметил Трамп.

Трамп также сообщил, что нашел общий язык с Путиным.

"Мы очень хорошо нашли общий язык, и это хорошо, кроме как для продажных СМИ", - написал президент США.

Напомним, однопартийцы Дональда Трампа раскритиковали его выступление на пресс-конференции вместе с Владимиром Путиным в Хельсинки. По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.

А экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в измене.

"Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки превышает и выходит за пределы понятия "особо тяжких преступлений и поступков". Это не что иное как предательство. Не только комментарии Трампа имбецильные, он полностью в кармане Путина. Патриоты-республиканцы, где вы?", – отметил Бреннан.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

Источник: https://www.segodnya.ua