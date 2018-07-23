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ШОК! Британец потребовал разрешения выпить красную жидкость из египетского саркофага
Загадочный саркофаг был открыт на днях.
В открытом саркофаге, который был найден в Александрии (Египет), хоронились три скелета древнеегипетских офицеров, они «плавали» в вонючей красной жидкости, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время открытия эзотерики опасались, что вскрытие останков повлечет за собой Армагеддон, однако пока ничего не произошло.
На днях программист по имени Иннес Маккендрик, проживающий в Великобритании, написал петицию, в которой потребовал дать разрешение свободно пить жидкость из саркофага всем желающим. На сегодняшний день, к слову, петицию подписали восемь тысяч пользователей.
Многие поинтересовались, зачем вообще мужчина затеял всё это. Согласно заявлению Иннеса, жидкость из проклятого саркофага поможет скорее найти силы, чтобы наконец-то покинуть этот мир. Он искренне верит, что газированный сок даст возможность перейти в мир бесконечной темноты и отчаяния.
Мужчину утешает наличие немалого количества людей, которые поддерживают стремления программиста.
Теги: Донбасс, Великобритания, Египет, саркофаг, жидкость, петиция
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