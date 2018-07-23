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США сделали заманчивое предложение странам G7

23.07.2018 20:15
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США сделали заманчивое предложение странам G7

Власти США предложили создать зону свободной торговли между странами-членами «большой семерки».

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил: «Если Европа верит в свободную торговлю, то мы готовы подписать соглашение о беспошлинных торговых отношениях».

По его словам, США готовы на такой шаг при выполнении всеми участниками трех условий: отмене пошлин, торговых барьеров и дотаций.

Представители стран Евросоюза поддержали данное предложение и выразили готовность к диалогу при условии отмены США пошлин на сталь и алюминий, а также отказа от планов введения повышенных пошлин на европейские автомобили.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, торговля, G7
 
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