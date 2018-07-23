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В Японии зафиксирована рекордная жара

23.07.2018 10:55
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В Японии зафиксирована рекордная жара

Температура в японском городе Кумагая недалеко от Токио достигла 41,1° С, что является рекордным показателем в Японии за всю историю наблюдений. Об этом со ссылкой на метеорологическое агентство страны в понедельник сообщает Kyodo News, передает УНН.
Такая жара затмила предыдущий рекорд в 41,0° С, зафиксированный в августе 2013 года в городе Симанто в Японии.
В последние недели палящее солнце в Японии привело к гибели более 40 человек и отправило десятки тысяч в больницы. Только в субботу от предполагаемого теплового удара погибли по меньшей мере 11 человек, отмечает издание.



Теги: Япония, рекорд, жара
 
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