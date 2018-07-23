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В Торонто из-за стрельбы погиб ребенок, 13 человек ранены

23.07.2018 12:29
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В Торонто из-за стрельбы погиб ребенок, 13 человек ранены

В канадском Торонто в районе Гринтаун вооруженный мужчина открыл стрельбу по мирным гражданам, в результате чего ранения получили 14 человек и погиб ребенок.

Прибывшая на место происшествия полиция ликвидировала стрелка, ставшего вторым погибшим в результате данного инцидента.

Полиция Торонто сообщает, что мужчина открыл огонь из пистолета по посетителям супермаркета около 22:00.

Начальник полиции Марк Сондерс уточнил, что в результате стрельбы 13 человек получили пулевые ранения. При этом 11 из них находятся в критическом состоянии.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, стрельба, теракт, Торонто
 
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