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В Турции продолжают активно строить газопровод в РФ в обход Украины

23.07.2018 21:48
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В Турции продолжают активно строить газопровод в РФ в обход Украины

В Турции проектная компания «Турецкий поток» (TurkStream) приступила к прокладке соединительной ветки газопровода от поселка Кыйыкей в Турции в Черное море к основной трубе.

По данным оператора проекта, строительные работы «начались 22 июля и продлятся от четырех до восьми недель». В целом предстоит проложить 2,4 км трубопровода, который пройдет от побережья республики по морскому дну к точке прихода главной магистрали.

Пресс-секретарь TurkStream Сандер Ван Рутселар сообщает: «В соответствии с принятым календарем, прокачка газа, как предполагается, начнется в конце 2019 года. Мы удовлетворены, что работа идет по этому графику. Мы приложим усилия, чтобы в ходе работ на побережье неудобство для местных жителей было сведено к минимуму».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, Турция, газопровод
 
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