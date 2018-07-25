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Лунное затмение 27 июля: что можно и нельзя делать в этот день
С необычным явлением связано много примет.
В 2018 году произойдет уникальное Лунное затмение, которое продлится 1 час и 43 минуты. Можно будет наблюдать его на небосводе с 20:13 по киевскому времени, а закончится оно в 2:31, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Луна полностью закроется в 22:30 до 01:14 ночи. Данное Лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года и будет наблюдаться на всей планете, кроме Северной Америки.
Астрологи предупреждают, что данное затмение особенно. Его действие может отображаться на человеке и планете ближайшие 20 лет.
В этот день Луна находится на юге, поэтому вид без препятствий позволит получить чистая просторная местность без деревьев и зданий. 27 июля очень насыщенный день, который отобразится в энергетическом плане на здоровье, удаче и успехе.
Марс в этот день станет в 4 раза ближе к Земле. Данное событие происходит один раз в 15 лет. Планета на небе будет заметна своим ярким огненным цветом. Она приблизится до 58 миллионов километров с 228 км. Марс можно будет увидеть на юге над горизонтом. Его время приближения совпадает с затмением. Важно, чтобы в этот день небо было чистым и звездным.
Известно, что Лунное затмение выпадает на Полнолуние, которое тоже происходит очень редко. Энергия Луны будет глобально мощной.
Влияние на человека
В такой особенный день, когда Лунное затмение соревнуется с противостоянием планеты Марс, произойдет множество событий и ситуаций. Астрологи направляют внимание на то, что необходимо контролировать свои эмоции и стараться не вступать в конфликты в этот день. Чтобы не отпугнуть удачу и счастье, следует максимально быть счастливым и радостным, дарить окружающим улыбку.
27 июля может произойти внезапная перемена настроения, которую не каждый сможет контролировать. Необходимо не делать резких действий, о которых можно пожалеть в дальнейшем.
Все переговоры и планы лучше отложить на некоторое время. Астрологи советуют ограничивать перелеты в период с 27 июля до конца месяца. В эти дни учащаются возможные варианты аварий воздушного транспорта.
Отличным вариантом станет отдых, медитация и планы на будущее, обдумывание всех ситуаций и записывание их решение на бумаге.
Необходимо очень тщательно относиться к своим близким, проявлять любовь и заботу. Все перемены следует отложить на другие дни. Очень сильно может пострадать здоровье. Лунное затмение отразится на чувствительных людях. Проблемы проявятся в виде головных болей, тошноты, рвоты, скачками давления.
Все перемены настроения и изменение здоровья человек почувствует за три дня до события, и еще три дня после будет ощущать себя не комфортно. Лучше предостеречь себя, пить расслабляющие чаи и выспаться.
Ритуалы и приметы в Лунное затмение 27 июля 2018 года
Лучше всего перед Лунным затмением принять душ. За 15 минут до самого пика необходимо омыться. Затем следует поставить на стол три стакана, наполненные водой.
Далее взять круглое зеркало и положить его отражением вверх. Зеркало здесь является символом Луны. Теперь следует 15 минут до затмения медитировать и прогонять прочь весь негатив: болезни несчастья, безденежье. Далее после затмения, 15 минут нужно представлять только все положительное для себя. Следует думать о хорошем, говорить, что все выходит, приходит богатство и любовь, здоровье и счастье.
Далее следует выпить воду из стакана слева, и так по кругу, переходя на все три стакана. Взять зеркало и омыть его водой.
По закону все действия, которые произвел человек, пойдут по кругу и вернутся бумерангом к человеку, который просил благие вещи. Они должны возрасти во много раз и усилить возможность стать счастливее и лучше, каждому, кто произвел их.
В период Лунного затмения нельзя создавать семьи и идти в церковь. Так же есть примета, что зачатие ребенка принесет беды и болезни. Ребенок заберет от родителей самые плохие качества.
Никогда нельзя давать в долг и брать деньги в затмение. Это закончится финансовым крахом, и удача уйдет в чужие руки. Лучше не совершать больших покупок и стараться не тратить деньги в этот день.
Лучше отложить посещение к врачу, так как диагноз может быть не верным и лечение не поможет.
Теги: Донбасс, Луна, лунное затмение
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