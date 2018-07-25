В Греции раскопали древнюю гробницу с сокровищами

25.07.2018 07:48

Ученые считают, что похороненная девушка была знатного рода.



Огромное количество золота и других украшений оказались в могильнике, а захороненную девушку звали Нейко. Археологи полагают, что в свое время известная личность пользовалась популярностью, а после ее смерти невероятное количество драгоценностей отправилось в загробную жизнь вместе с хозяйкой.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vistanews.



Нетронутая древняя гробница знаменитой дворянки была обнаружена в Греции на острове Сикинос, а над ней красовался храм и другие постройки давних времен. Ученых удивил тот факт, что могильник был не разграбленным, как это случается с основным числом захоронений, хоть и с момента погребения прошло много сотен лет. Предварительные годы жизни дворянки эксперты пока не называли, ведь они только приступили к исследованию гробницы, но высокопоставленный статус известной личности – точная информация.



Помимо браслетов, золота, ожерелья, колец и ваз, в захоронении было найдено множество других драгоценностей и артефактов, именно они и помогут ученым определить возраст дворянки и ее род.



Согласно теории археологов, храм был построен над могильником неспроста – он должен был защищать гробницу от внешнего вмешательства, что носит уже несколько мистический характер. Возможно, нетронутая древняя гробница дворянки может таить невиданные сокровища.