В Венгрии разгорелся скандал из-за мигрантов

25.07.2018 17:15

Скандал разгорелся из-за выхода страны из миграционного пакта. В Венгрии заявили, что таким образом защищают Европу.

В правительстве Венгрии заявили, что считают неприемлемым решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища. Об этом в среду, 25 июля, сообщает Корреспондент со ссылкой на Euractiv.

В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш заявил о преследованиях и назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.

Как известно, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.

Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как Венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции.

Источник: https://from-ua.com