- В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»20:48
- Путин прокомментировал идею о проведении референдума на Донбассе19:21
- Балтийское море атакуют токсичные бактерии: есть первая жертва18:47
- Астролог Влад Росс рассказал о последствиях «кровавого затмения»15:00
- Сдавай мандат: Няше-Поклонской в России объявили бойкот12:00
- Конгресс США утвердил выделение Украине помощи в размере $250 млн11:17
- «Спасибо, Ким Чен Ын»: Трамп поблагодарил лидера КНДР за важное решение09:58
- В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе: шокирующее ВИДЕО09:20
- В Великобритании собрались легализировать марихуану09:03
- "Слова Путина не имеют срока давности", - в Совфеде России грозятся ликвидировать Украину22:37
Балтийское море атакуют токсичные бактерии: есть первая жертва
Власти Польши на этой неделе запретили купаться на более 50 пляжах Балтийского побережья из-за того, что в связи с небывало теплой температурой воды в море возросло количество токсичных бактерий. В некоторых местах температура воды в море превысила 23 градуса по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Региональные санитарные органы власти выпустили предупреждение о том, что контакт с бактериями может вызвать аллергию и сыпь.
Питье загрязненной воды может привести к серьезным проблемам с пищеварением.
В Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий в течение 12 лет. Это связано с высокими температурами воздуха до 34 градусов по Цельсию, которые повлекли потепление обычно холодного Балтийского моря.
Запрет также был выпущен для некоторых внутренних озер и водоемов вблизи Варшавы.
В соседней Германии власти выпустили предупреждение о возможном росте бактерий вибриона в теплой Балтии, что может привести смертельной болезни у людей со слабой иммунной системой.
Правительство страны также подтвердил смерть одного человека от поражения этими бактериями. Сообщается, что это был человек 70 лет, который имел сопутствующие заболевания.
Напомним, та же ситуация и в Латвии, где температура моря бьет рекорды.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, бактерии, Балтийское море
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: "Пеших очень много!"11:02
- Луганщину обстреливали "аналогично", а взрывали больше10:45
- В Мариуполе сражаются с неприятным запахом10:30
- У донбасских КПВВ сегодня зафиксированы маленькие очереди10:15
- В Донецкой области сегодня насмерть разбились люди10:00
- Луганщину освободили от страшного наследия09:45
- Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения09:30
- Тука прокомментировал путинский референдум для Донбасса09:15
- Взрывы на Донетчине: появились официальные данные09:00
- Пропажа Захарченко: все версии08:45
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: "Пеших очень много!"11:02
- Луганщину обстреливали "аналогично", а взрывали больше10:45
- В Мариуполе сражаются с неприятным запахом10:30
- У донбасских КПВВ сегодня зафиксированы маленькие очереди10:15
- В Донецкой области сегодня насмерть разбились люди10:00
- Луганщину освободили от страшного наследия09:45
- Появились новые сведения о пересечении донбасской линии разграничения09:30
- Тука прокомментировал путинский референдум для Донбасса09:15
- Взрывы на Донетчине: появились официальные данные09:00
- Пропажа Захарченко: все версии08:45
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника18:48
- СМИ раскрыли, как Ахметов готовится к предстоящим президентским выборам и кого он поддержит
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- «Угроза кровопролитной войны»: Главарь «ЛНР» записал срочное видеообращение
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- В оккупированной Макеевке боевики ходят по домам и проверяют телефоны
- В Горловке продолжают «ремонтировать» крыши. Люди в ярости. Зреет бунт. ВИДЕО
- Стало известно, как Путин намерен добиваться "мира" на Донбассе
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- Назван самый полезный овощ для здоровья кишечника
- Лунное затмение 27 июля: что можно и нельзя делать в этот день