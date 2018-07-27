Балтийское море атакуют токсичные бактерии: есть первая жертва

27.07.2018 18:47

Власти Польши на этой неделе запретили купаться на более 50 пляжах Балтийского побережья из-за того, что в связи с небывало теплой температурой воды в море возросло количество токсичных бактерий. В некоторых местах температура воды в море превысила 23 градуса по Цельсию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Региональные санитарные органы власти выпустили предупреждение о том, что контакт с бактериями может вызвать аллергию и сыпь.

Питье загрязненной воды может привести к серьезным проблемам с пищеварением.

В Балтийском море не наблюдалось такого интенсивного роста цианобактерий в течение 12 лет. Это связано с высокими температурами воздуха до 34 градусов по Цельсию, которые повлекли потепление обычно холодного Балтийского моря.

Запрет также был выпущен для некоторых внутренних озер и водоемов вблизи Варшавы.

В соседней Германии власти выпустили предупреждение о возможном росте бактерий вибриона в теплой Балтии, что может привести смертельной болезни у людей со слабой иммунной системой.

Правительство страны также подтвердил смерть одного человека от поражения этими бактериями. Сообщается, что это был человек 70 лет, который имел сопутствующие заболевания.

Напомним, та же ситуация и в Латвии, где температура моря бьет рекорды.

Источник: https://from-ua.com