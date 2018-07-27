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Сдавай мандат: Няше-Поклонской в России объявили бойкот

27.07.2018 12:00
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Сдавай мандат: Няше-Поклонской в России объявили бойкот

"Экс-прокурор" Крыма отказалась идти на такой шаг и пообещала пожаловаться

Коллеги депутата нелегитимной Государственной Думы, бывшего "прокурора" Крыма Натальи Поклонской объявили бойкот, не явившись на заседание ее комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов.

По данным "Интерфакс", из 17 членов пришли только два человека. Источники агентства отмечают, что это было "спланированное решение".

"Впервые такое", - прокомментировала она, отметив, что доложит об этом председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Журналисты спросили у Поклонской, не видит ли она в этой ситуации бойкот в связи с ее отказом голосовать за законопроект о повышении пенсионного возраста. "Это смешно. Может быть, в детском садике такие бойкоты и могли устраивать коллеги по соседним кроватям и горшкам. Но здесь серьезная организация - парламент страны", – ответила она.

Кроме того, "экс-прокурор" Крыму сказала, что не собирается сдавать свой депутатский мандат в связи с нарушением фракционной дисциплины, к чему ее призвал лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Сергей Неверов.

"Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - добавила Поклонская.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, бойкот, Наталья Поклонская, мандат
 
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