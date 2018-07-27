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В Минске за футболку с надписью «ДНР» избили любителя «русского мира»
27.07.2018 20:48
В Минске группа неизвестных избила 42-летнего гражданина Белоруссии Сергея Лановенко за футболку с надписью «ДНР».
Мужчина отметил: «Моя позиция — поддерживать людей, которые хотят мира в ДНР».
Данный инцидент произошел в центре Минска, где к Лановенко подъехал автомобиль с желто-синими и красно-черными флагами.
По его словам, в результате случившегося у него было сотрясение мозга, сломана орбита глаза и сломан нос.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Минск, футболка, ДНР
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