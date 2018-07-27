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В Великобритании собрались легализировать марихуану
Марихуану будут использовать в медицинских целях.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что вскоре врачи Соединенного Королевства смогут легально назначать лекарственные препараты, полученные из каннабиса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
По словам Саджида Джавида, пациенты с "исключительной клинической необходимостью" будут принимать препараты из каннабиса, который соответствует стандартам безопасности и качества.
Данное решение было принято после ряда случаев, когда дети с тяжелой формой эпилепсии были лишены доступа к препаратам с маслами каннабиса.
Ранее главный врач в Англии, профессор Дам Салли Дэвис и Консультативный совет по злоупотреблению наркотиками заявили, что пациенты с определенными заболеваниями должны получить доступ к такому лечению.
Кроме того, родители мальчиков, которые имеют редкие формы эпилепсии, говорят, что медицинский каннабис способен контролировать приступы у детей.
Каннабис классифицируется как препарат из "Списка 1", то есть считается, что он не имеет терапевтической ценности, но может использоваться в исследовательских целях.
Департамент здравоохранения и социальной помощи и Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов здравоохранения теперь разработают четкое определение того, что представляет собой лекарственный продукт, полученный из каннабиса, и уже тогда можно будет назначать такое лечение.
Теги: Донбасс, Великобритания, наркотики, марихуана
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