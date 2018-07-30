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Для чего предназначались грузовики гумконвоя РФ и автомобили скорой?
На временно оккупированные территории Донбасса 26 июля 2018 года зашел очередной «гумконовой» из РФ. Пока во временно оккупированном Луганске российские СМИ снимали показательное видео разгрузки «гуманитарки», часть грузовиков в сопровождении машин «сокрой помощи» отправилась в направлении н.п. Самсоновка.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе:
«26 июля на территории склада на переулке Даргомыжского в Луганске наблюдатели видели, что 15 рабочих выгружали не менее 100 больших картонных ящиков (150х150х120 см), обернутых синей пленкой, из 10 белых грузовиков с надписями (на русском языке) на бортах «Гуманитарная помощь от Российской Федерации». Команда СММ видела, что некоторые ящики были размещены внутри складского помещения, а другие — снаружи. Также наблюдатели видели, как невооруженный член вооруженных формирований снимал видео интервью с участием другого невооруженного члена вооруженных формирований и еще одного невооруженного мужчины, на куртке которого был замечен знак различия «Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации».
В тот же день наблюдатели видели, что 17 белых тентованных грузовиков (из них 10 были с такими же, как и указанные выше, надписями на бортах) направлялись на юго-восток через н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска) в сопровождении четырех автомобилей с маркировкой «милиция» и двух автомобилей скорой помощи».
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, СМИ, МЧС, гуманитарная помощь, гумконвой, СММ ОБСЕ, РФ
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