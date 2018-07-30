Лукашенко госпитализирован с инсультом

30.07.2018 19:14

Президент Беларуси Александр Лукашенко был госпитализирован с инсультом

Об этом сообщили сразу несколько источников "ДС" в журналистских кругах Беларуси.

По словам источников, Лукашенко после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло, причем никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

С 28 июля Лукашенко не появлялся публично и произошло это, по словам источников, в связи с инсультом.

Отметим, что сайт президента Беларуси сообщает о том, что 26 июля Лукашенко провел совещание по вопросам госслужбы, а 28 июля состоялась его встреча с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином.

Официальных же сообщений о болезни президента Беларуси не было.