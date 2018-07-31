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Экс-террорист "ЛНР" рассказал, как перевозил военную технику из России на Донбасс. ВИДЕО
Воевавший в составе террористической организации "ЛНР" гражданин Республики Беларусь Константин Фофанов рассказал, как ему лично пришлось перегонять военную технику с территории Российской Федерации на оккупированный Донбасс.
Об этом сообщается в сюжете программы "Донбасс. Реалии", передает "Диалог.UA".
По словам бывшего боевика, в зону конфликта России и Украины на Донбассе он попал под влиянием телевизионной пропаганды. Сразу же после приезда новобранца определили в батальон "Заря", которым на тот момент командовал будущий главарь террористов "ЛНР" Игорь Плотницкий, поручивший Фофанову обеспечить переправку БТРа из поселка Рассвет Ростовской области России на территорию захваченных районов Донбасса.
Согласно сведениям экс-террориста, данное задание им было выполнено успешно, после чего он пересек захваченную украинско-российскую границу на бронетранспортере МТ-ЛБ.
Примечательно, что именно на данном БТРе Фофанов и остался служить, а его фотографии вместе с боевой машиной попали на сайт "Миротворца".
Фофанов подчеркнул, что людей он не убивал, а занимался радиоэлектронной борьбой.
Теги: Россия, Донбасс, граница, ЛНР, бронетехника, военная техника, Плотницкий, РФ
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