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Лукашенко не появлялся на публике несколько дней. Ходят страшные слухи

31.07.2018 14:38
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Лукашенко не появлялся на публике несколько дней. Ходят страшные слухи

Президента Беларуси Александра Лукашенко перестали показывать на белорусском телевидении после слухов о его инсульте.
Об этом сообщает УП.
Журналисты отследили, что Лукашенко не показывали по телевизору уже несколько дней.
Президента лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве.

На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.
О якобы болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал "Незигарь", который периодически сливает политические новости.
Лукашенко занимает пост главы Беларуси с 1994 года.
Политику в августе исполнится 64 года.



Теги: Донбасс, Беларусь, инсульт, Лукашенко
 
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