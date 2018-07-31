Лукашенко не появлялся на публике несколько дней. Ходят страшные слухи

31.07.2018 14:38

Президента Беларуси Александра Лукашенко перестали показывать на белорусском телевидении после слухов о его инсульте.

Об этом сообщает УП.

Журналисты отследили, что Лукашенко не показывали по телевизору уже несколько дней.

Президента лишь несколько раз упомянули в сюжете о дорожном строительстве.

На публике Лукашенко не видели с 28 июля. С этого времени появились слухи об инсульте, хотя 30 июля пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.

О якобы болезни главы Беларуси первым сообщил российский анонимный Telegram-канал "Незигарь", который периодически сливает политические новости.

Лукашенко занимает пост главы Беларуси с 1994 года.

Политику в августе исполнится 64 года.