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Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности

31.07.2018 18:22
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Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности

В Российской Федерации вновь начнут проводить военно-политическую работу среди военнослужащих.

Об этом на странице в Facebook заявил волонтер Роман Доник, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что россиян начинают готовить к большой войне, первые законы коснулись автомобилистов. До этого в России уже существовало данное ведомство, основной задачей которого было информационно-пропагандистская работа и патриотическое воспитание военнослужащих. Теперь данное ведомство возглавит генерал-полковник Андрей Картаполов.

Доник сообщил, что Картаполов служил в Сирии и принимал основные решения по проведению наземных и воздушных операций. Под его командованием в 2017 году сирийская Пальмира была жестоким образом возвращена под управление Башара Асада. Волонтер убежден, что таким образом российскую армию готовят к большой войне.



Теги: Россия, Донбасс, армия, Сирия, пропаганда, соцсети, патриотизм, РФ
 
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