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В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков

02.08.2018 17:42
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В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков

Шестеро жителей оккупированных Ровеньков Луганской области погибли, еще двое были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло 1 августа.

Так, в 2.53 на линию 101 Ростовской области поступила информация о том, что в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение зерновоза КамАЗ и пассажирского легкового авто Volkswager Transporter.

По предварительной информации, водитель "легковушки", в которой кроме него на момент трагедии находилось 7 человек, уснул за рулем , не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Погибли 6 человек: четверо мужчин на месте, одна женщина в карете скорой, еще один пассажир скончался в реанимации.

Два человека пострадали и сейчас находятся в ЦБ Чертковского района.

По факту ДТП ведется следствие.

Источник Трибун.



Теги: Россия, Донбасс, Ровеньки, ДТП, погибли
 
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