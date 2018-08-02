В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков

02.08.2018 17:42

Шестеро жителей оккупированных Ровеньков Луганской области погибли, еще двое были госпитализированы в результате ДТП, которое произошло 1 августа.

Так, в 2.53 на линию 101 Ростовской области поступила информация о том, что в Чертковском районе, на 791 км автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение зерновоза КамАЗ и пассажирского легкового авто Volkswager Transporter.

По предварительной информации, водитель "легковушки", в которой кроме него на момент трагедии находилось 7 человек, уснул за рулем , не справился с управлением и столкнулся с грузовиком. Погибли 6 человек: четверо мужчин на месте, одна женщина в карете скорой, еще один пассажир скончался в реанимации.

Два человека пострадали и сейчас находятся в ЦБ Чертковского района.

По факту ДТП ведется следствие.

Источник Трибун.