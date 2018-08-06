В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола

06.08.2018 08:36

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтверждено лабораторными исследованиями.

В Демократической Республике Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли 33 человека.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Согласно информации ВОЗ, еще 43 человека под подозрением, у 13 из них наличие вируса подтвердили лабораторными исследованиями.

Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Северное Киву, где находятся более миллиона перемещенных лиц и борьба между правительственными силами и вооруженными группами боевиков значительно усложняет ограничения распространения вируса.

"Мы реагируем на вспышку вируса, у которого один из самых высоких показателей смертности среди всех известных заболеваний, но в контексте зоны боевых действий", – сказал глава отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Питер Салама.

В мае сообщалось, что из специального Фонда ООН было выделено два миллиона долларов на борьбу с вирусом Эбола в Конго.

Это уже 10-я вспышка эпидемии Эбола в этом центральноафриканском государстве с 1976 года, когда вирус был впервые выявлен возле одноименной реки. Таким образом, вспышек Эболы в Демократической Республике Конго произошло вдвое больше, чем в любой другой стране.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким.

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.

Источник : https://www.segodnya.ua



