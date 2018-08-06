Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до более 140

06.08.2018 12:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Землетрясение в Индонезии: число жертв возросло до более 140

Землетрясение вызвало масштабный ущерб на севере острова. Число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не достигли определенных районов.

В Индонезии в результате землетрясения на острове Ломбок 5 августа погибли, по меньшей мере, 142 человека. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает в понедельник, 6 августа, Радио Свобода.

В частности, представитель индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий заявил, что землетрясение вызвало "масштабный" ущерб на севере острова. По его словам, число жертв может возрасти, поскольку спасатели пока не достигли определенных районов.

Спикер добавил, что многие здания повреждены в городе Матарам, там в нескольких районах погас свет.

Напомним, вечером 5 августа на острове произошло землетрясение магнитудой 6,9 балла. Толчки были настолько мощными, что их испытывали на соседнем острове Бали, где, по данным спасателей, погибли два человека.

Это землетрясение стало уже вторым за последнюю неделю на острове Ломбок. 29 июля там были зафиксированы толчки магнитудой 6,4. В результате тогда погибли 16 человек, еще около 160 человек были ранены. Были разрушены и повреждены сотни домов.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Индонезии приближается к сотне 

Источник : https://korrespondent. 

 

 

 

 

 

 

 



Теги: Донбасс, Индонезия, землетрясение, жертвы, число
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх