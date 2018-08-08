- В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"18:10
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США 16:35
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО15:05
- Медведев хочет решить проблему водоснабжения Крыма, задействовав Росатом и Минобороны14:24
- В Китае ребенок выпал с 17-го этажа и не получил травм13:00
- Прекращение автобусного сообщения с Россией: у Порошенко назвали причины12:45
- Порошенко пообщался с Госсекретарем США: всплыли интересные подробности разговора11:08
- Стало известно, что Путин предложил Трампу по вопросу ядерного оружия10:18
- Будапешт всерьез взялся за Закарпатье: эксперт озвучил печальный прогноз10:00
5 самых опасных дней в августе 2018 года
Опасные дни, по мнению астрологов, происходят во время различных астрономических событий. В августе ожидается 5 опасных дней, во время которых важно соблюдать осторожность.
Каждый день влияние звезд и планет оказывает на людей сильное воздействие. Многие из нас ему подвержены, что сказывается как на самочувствии, так и на ведении дел. Эксперты выяснили, в какие дни августа важно отказаться от импульсивных поступков, чтобы сохранить здоровье и удачу.
8 августа: тригон Марса и Венеры
Ретроградный Марс будет сильно влиять на эмоции, буквально провоцируя конфликты. В этот день стоит отказаться от делового сотрудничества с незнакомыми людьми, а также отложить финансовые операции, если это возможно. Аспект планет не позволит совершить долгожданные покупки, особенно бытовую технику, которая может сломаться сразу после приобретения. Астрологи рекомендуют 8 числа запастись терпением и меньше времени проводить в людных местах.
11 августа: частичное солнечное затмение
Солнечное затмение во Льве способно спровоцировать обострение хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. В этот день астрологи отмечают повышение риска оказаться на мели, а значит, крупные сделки и покупки лучше отложить. Во время этого астрологического события важно исключить зарождение любых конфликтных ситуаций, не принимать судьбоносных решений. Новые начинания также лучше оставить до более благоприятного времени. 11 числа уединение и рутинная работа будут лучшим выходом. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит принять меры, чтобы поддерживать свое здоровье.
16 августа: квадратура Марса и Луны
Неблагоприятный аспект, по мнению астрологов, будет неудачным и разрушительным для деловой сферы. Многие почувствуют раздражительность и прилив негативных эмоций, а значит, участятся скандалы и в семейных парах. В этот день можно потерять доверие партнеров и сорвать крупные сделки, поэтому стоит держать себя в руках. Импульсивные поступки поставят под удар карьерный рост, так что 16 числа лучше всего заниматься несложной работой и избегать развития конфликтных ситуаций. Влияние небесных тел скажется и на здоровье. Астрологи предупреждают о возможных неприятностях и получении травм как на производстве, так и в быту.
20 августа: магнитная буря
Возмущения магнитосферы Земли будут проходить в конце августа, и по прогнозам пик возмущения придется на 20 число. В этот день метеочувствительные люди могут почувствовать симптомы недомогания, рассеянность, приступы паники и иные неприятные последствия сильного всплеска на Солнце. В этот день стоит отказаться от энергозатратных дел. Астрологи рекомендуют соблюдать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя во время магнитной бури.
26 августа: Полнолуние
Во время Полнолуния в Рыбах велик риск возникновения конфликтов с близкими людьми. Этот день важно провести в гармонии с собой и окружающим миром, иначе сильные эмоции могут навредить отношениям. Интенсивное влияние Полной Луны будет сказываться на работоспособности: появится рассеянность, лень и нежелание выполнять прямые обязанности. Исключить стоит любые денежные операции, чтобы не остаться без средств к существованию. Поправить материальное положение можно будет с помощью эффективных заговоров от безденежья.
В августе сразу несколько планет окажутся в ретроградном движении, что замедлит деятельность и может негативно сказаться как на делах, так и на здоровье. В последний летний месяц астрологи рекомендуют проявить благоразумие и не совершать импульсивных поступков. Будьте внимательны и осторожны, чтобы исключить неудачи из жизни.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru
Теги: Донбасс, август, звезда, опасность
- Элита в запасе: политики и артисты отправляются в военкоматы (ВИДЕО)
- Известный певец попал в аварию, сбегая от репортёров
- "Технические партии" создали угрозы для избирательного процесса
- Оппозиционерам приехать на митинг в Донецк мешают проколотые шины
- В Донецке кандидат в депутаты пригласил соперника на "дуэль"
- Ученые NASA опубликовали снимок черной дыры в момент колоссального выброса
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка15:58
- В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды15:20
- Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю14:52
- Что происходит? Мариупольцы руками сгребают тысячи мертвых бычков на побережье Азовского моря (ВИДЕО)13:40
- «Наехали на мину»: трое боевиков подорвались на минах12:28
- «От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине12:05
- В зоне ООС не стихают бои: оккупанты понесли серьезные потери10:50
- Тука: "Прежнего Донбасса уже не будет"22:31
- В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших21:10
- Трамп написал Путину письмо18:40
- На Закарпатье контрабандисты подстрелили пограничника18:25
- В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"18:10
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- Вступление Грузии и Украины в НАТО: в МИД Литвы сообщили неприятную новость17:38
- Энергокомпаниям официально разрешили повышать тарифы17:25
- Солдат-срочник сделал доклад о порядке на службе и застрелился17:08
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США 16:35
- Юлия Тимошенко снова возглавила президентский рейтинг: украинцы видят ее главой государства16:14
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- Стало известно, как работодатели обманывают украинцев19:42
- 7 ошибок перед сном, из-за которых растёт вес15:19
- Если бы все водители знали эти 18 правил, 90% ДТП бы просто не было13:45
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- В Луганской области идет "охота" на патриотов
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- Чтобы получить пенсии, пенсионерам ОРДЛО приходится становиться фиктивными переселенцами. ВИДЕО
- Процесс реинтеграции Донбасса уже запущен. ВИДЕО
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»
- В ОРДЛО будет работать Переходная Администрация. ВИДЕО