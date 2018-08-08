Москалькова назвала состояние Сенцова «относительно стабильным»

08.08.2018 22:14

Состояние здоровья политзаключенного в Украине Олега Сенцова относительно стабильное.

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил: «Я вчера разговаривал с уполномоченным по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолием Саком, он по моей просьбе звонил врачу, который наблюдает Олега Сенцова в колонии. По словам врача, состояние относительно стабильное».

При этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе на своей странице в соцсети написал, что по имеющейся у него информации, украинского политзаключенного не собираются отпускать из российской колонии вплоть до смерти Сенцова.

Динзе уточнил: «По информации от дипломатов, которые контактируют с Россией по решению вопроса с Олегом Сенцовым, указывается, что Сенцова не собираются отпускать, по типу пусть помирает в назидание другим заключенным».

Источник: https://donpress.com