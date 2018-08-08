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Россию признают спонсором терроризма – подробности невероятного удара из США
Республиканская партия США разработала проект закона о новых санкция против России, согласно которому РФ признается спонсором терроризма. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на документ, передает "Диалог.UA".
Ранее стало известно, как сильно США ударят по России и кого затронут сокрушительные санкции Согласно документу, все антироссийские санкции, которые были введены до этого дня, будут объединены и начнут работать как единый механизм. Также на территории США будет введен полный запрет деятельности и заморозка активов семи банковских российских структур, некоторые из них уже находятся под санкциями.
Также предлагается публично осудить все действия российских властей на территории Сирии и Украины, а еще потребовать немедленного вывода войск с данных территорий и прекращения поставок оружия боевикам на Донбасс. Некоторые пункты документа призывают президента США сделать все возможное, чтобы ни Россия, ни любая другая страна не могла вмешиваться в демократические процессы на территории Америки.
Санкции западных государств против добывающих компаний создают серьезные проблемы для нефтегазового сектора, который давно попал в зависимость от зарубежных технологий.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, США, Донбасс, терроризм
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