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В ЕС готовят новые правила получения гражданства
В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы о предоставлении гражданства странами-членами ЕС. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова, сообщает «Европейская правда».
Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран.
«Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми «золотыми паспортами» с большим беспокойством», — сказала Юрова.
По ее словам, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогой недвижимости.
В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают немало долгосрочных видов на жительство (так называемые «золотые визы») или полноценное гражданство лицам из Китая или бывших республик СССР.
«Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больше усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги», — добавила Юрова.
Начиная с 2013 года, кипрское гражданство предоставляется лицам, которые вложили не менее двух миллионов евро в недвижимость, или 2,5 миллиона евро в государственные ценные бумаги или кипрские компании. При этом новоявленный владелец кипрского паспорта не должен сдавать никаких языковых тестов или постоянно проживать на острове.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Европейский союз, правила, гражданство
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