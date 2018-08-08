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В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО
08.08.2018 15:05
Западные СМИ массово пишут о рождении человекоподобной свиньи. Инцидент произошел в Кении, на ферме в городе Муранги.
У обычной свиньи на свет появился детеныш с чертами поросенка и младенца одновременно. От свиньи созданию достались лишь клыки и пятак. Согласно комментарию фермеру, особь относится к мужскому полу.
Пользователи сети по-разному восприняли новость. Кто-то проявил незаурядный интерес, а кто-то – полное недоверие. Скептики уверены, что на фото приведена мастерски созданная силиконовая кукла. Не стоит забывать, что ни одно животное не может родить детеныша с генами человека. Правдивая эта история либо сущий вымысел – решать только вам.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Кения, свинья, человек, поросенок
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