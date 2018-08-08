Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"

08.08.2018 18:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В соцсетях "убили" одиозного Царева: экс-"регионал" опроверг слухи о своей "смерти"

Скандального нардепа от "Партии регионов" пользователи Сети "похоронили" утром 8 августа.

В соцсетях появилась информация о том, что скандального экс-депутата якобы убили в центре российской столицы. Сенсационное сообщение "подхватил" ряд украинских СМИ, информирует "Диалог.UA". Точку в сложившейся ситуации поставил сам Царев.

Беглый экс-нардеп, который скрывается на территории аннексированного Крымского полуострова, отреагировал на слухи о своем "убийстве" на странице в Twitter. Также комментарий от обвиняемого в госизмене получило и издание "Крым.Реалии". Экс-"регионал" отметил, что его "хоронили" больше десяти раз, иногда подкрепляя информацию снимками его "мертвого".

Ранее скандальный нардеп "взорвал" Сеть своим очередным ляпом, вызвав насмешки у пользователей. Также "регионал" умудрился опозориться и в эфире российского телевидения своим "жутким" прогнозом для украинцев. Напомним, Царева уличили в "сливе" военных секретов страны-агрессора.


Источник: www.dialog.ua 



Теги: Партия регионов, Донбасс, смерть, слухи, опровержение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх