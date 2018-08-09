"Земля может сгореть", - ученые сообщили о "первых звоночках" предстоящего Армагеддона

09.08.2018 15:42

Человечеству нужно немедленно спасать окружающую среду, иначе из-за аномальной жары погибнет все живое. Ученые британского института климатических изменений бьют тревогу.

Там заявляют о том, что знойные ветры, аномальная жара и массовая миграция - первые "звоночки" предстоящего конца для всего живого на земном шаре. Институт не хочет представлять наихудший сценарий, но настаивает на том, что необходимо срочно принимать меры по защите окружающей среды, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на OBOZREVATEL.

О катастрофических изменениех на нашей планете заявила директор института климатических изменений Грентема Джоанна Хэйг. Она сообщила, что аномальная жара, которую ощутили жители Земли в 2018 году, очевидный предвестник приближающегося Армагеддона. Если человечество не примет меры, то к концу века средняя температура воздуха поднимется еще на 6-8 градусов. А эти изменения могут стать губительными для всего живого на планете.