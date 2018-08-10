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Стало известно, как Кремль отреагировал на новые санкции США

10.08.2018 21:02
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Стало известно, как Кремль отреагировал на новые санкции США

Новые ограничительные меры США в отношении РФ, связанные с отравлением Скрипалей, в Москве назвали «полностью нелегитимными». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Вопрос санкций Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России.

«Затрагивалась также тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права», — заявил Песков.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, США, Донбасс, Кремль, санкции
 
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