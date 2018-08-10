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Ученые обнаружили на Земле восьмой континент

10.08.2018 10:40
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Ученые обнаружили на Земле восьмой континент

Международная группа ученых-геологов заявила, что на Земле не семь материков, а восемь, к последнему они отнесли Зеландию, которая представляет собой континент площадью 5 млн км2.

По их словам, восьмой континет включает все острова Новой Зеландии и Новой Каледонии. Они добавили, что участки суши могут быть не островами, а верхушками огромного материка, который погружен под воду.

Известно, что если восьмой материк и существует, то по размеру он превышает площадь Индии, площадь его достаточно внушительная. По мнению геологов, континент мог погрузиться в Тихий океан 23 млн лет назад после того, как отсоединился от Австралии 85 млн лет назад. Кроме того, не исключено, что континент был соединен с Антарктидой.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ученые, Земля, открытие, континент
 
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