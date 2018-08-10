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В МИД КНДР поставили ультиматум США

10.08.2018 07:40
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В МИД КНДР поставили ультиматум США

Прогресс в денуклеаризации КНДР будет невозможен, если США продолжат свою санкционную политику.

В заявлении МИД КНДР заявили, что они и стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре.

Так, министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что КНДР прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала «ядерные испытательные площадки», но США настаивают на прежде всего денуклеаризации.

В северокорейском ведомстве добавили: «Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР. Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: США, Донбасс, ультиматум, КНДР
 
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