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Забастовка пилотов авиакомпании Ryanair: отменены сотни рейсов

10.08.2018 17:50
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Забастовка пилотов авиакомпании Ryanair: отменены сотни рейсов

Пилоты ирландской авиакомпании-лоукостера Ryanair начали забастовку, крупнейшую за всю историю компании. Об этом сообщает DW.

Забастовка в Германии началась сегодня, 10 августа, в 3:01 и продлится до 2:59 11 августа. Об этом сообщил изданию представитель немецкого профсоюза пилотов Мартин Лохер.

Требования пилотов — повышение заработной платы и улучшение условий труда.

В связи с забастовкой были отменены 250 рейсов в/из Германии. В общей сложности будет отменено 400 из 2400 европейских рейсов. При этом пострадали планы 55 тысяч пассажиров. Авиакомпания предложила им возврат средств или перебронирование на другое время.

Присоединиться к забастовке планировали пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд выдал пилотам разрешение на забастовку.

В Ryanair назвали забастовку «неоправданной» и заверили, что несмотря на это почти 2000 из запланированных в Европе рейсов будут осуществлены.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, авиакомпания, забастовка, пилот, отмена
 
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