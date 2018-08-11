Лавров категорически не принимает жесткие санкции США против России

11.08.2018 15:04

Россия жалуется на «категорическое неприятие» введения санкций против нее. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, беседуя по телефону с Государственным секретарем США Майком Помпео.

В ходе разговора обсуждался ряд вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии.

Лавров высказал свое категорическое неприятие недавно объявленным Вашингтоном новым санкциям. Он подчеркнул, что якобы ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна за время после инцидента в Солсбери «не предоставила ни единого факта в подкрепление подобных утверждений».