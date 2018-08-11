Мелкий воришка: муравей пытался стащить бриллиант из ювелирного магазина

11.08.2018 09:57

Видео разместили на YouTube. Ролик набрал 800 тысяч просмотров.

«Тренирую муравьев. Дорого», «А где их муравейник, адресок не подскажете?», «Даже у муравьев самки мужиков до цугундера доводят», — так комментировали ролик зрители.

«В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии „Marvel“ (Marvel Studios — американская киностудия, снявшая фильм „Человек-муравей“ — DonPress), но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию», — прокомментировал видео блогер Павел Мутасов.

Источник : https://donpress.