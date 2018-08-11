Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Мелкий воришка: муравей пытался стащить бриллиант из ювелирного магазина

11.08.2018 09:57
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Видео разместили на YouTube. Ролик набрал 800 тысяч просмотров.

«Тренирую муравьев. Дорого», «А где их муравейник, адресок не подскажете?», «Даже у муравьев самки мужиков до цугундера доводят», — так комментировали ролик зрители.

«В ювелирном магазине Италии произошла дерзкая попытка украсть бриллиант. Неизвестный в костюме муравья в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень. Я обратится за комментариями к студии „Marvel“ (Marvel Studios — американская киностудия, снявшая фильм „Человек-муравей“ — DonPress), но не получил от них опровержения причастности к данному происшествию», — прокомментировал видео блогер Павел Мутасов.

Источник : https://donpress. 



Теги: Донбасс, Италия, магазин, бриллиант, муравей
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх