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Путин болен, началась паника: что происходит в Кремле
В то время как США готовят еще более жесткие санкции для России, президент РФ Владимир Путин не знает, чем ответить на действия Вашингтона, а в Кремле разгорается все большая паника
О том, какие настроения наблюдаются в окружении Путина в такой непростой ситуации, рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой. Он отметил, что Владимир Путин всегда был в первую очередь бывшим сотрудником КГБ, что отражалось на его политике.
Оппозиционер уверен, что именно этот момент объясняет реакцию Путина на новые санкции США, ведь, по словам Борового, санкции — это своеобразный ультиматум.
«А разговаривать с кэгэбэшниками языком ультиматумов – очень опасно. У них глаза наливаются кровью, и они начинают вести себя неадекватно», — отметил политик.
Он считает, что сам Путин не может трезво оценивать ситуацию, в которой оказалась его страна, однако на это способны люди из его окружения. Боровой напомнил, что ранее и Мария Захарова, и Дмитрий Песков, и представители Думы сразу публично заявили, что ответная реакция России на санкции будет страшной. По мнению политика, таким образом российский чиновники подыгрывают обезумевшему Путину.
«Но это единственный способ разговора с Путиным, потому что он неадекватен и болен», — подчеркнул оппозиционер.
Он уверен, что недавнее заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева, приравнявшего санкции к экономической войне, свидетельствует о том, что в Кремле началась настоящая паника.
«Все окружение Путина – это люди, которые находятся в палате с их буйным вожаком. И их реакция означает боязнь и страх. Это очень хорошая и правильная реакция – и им придется выбирать: либо играть с Путиным в то, что он Наполеон в этой палате, либо сделать то, что делают в палате с больным, который становится опасным для окружающих», — подчеркнул Боровой.
По его мнению, окружение Путина боится уже не конфликта с США, а конфликта с собственным народом. Боровой уверен, что такой конфликт в России наступит очень быстро, а спровоцируют его сама власть и силовые структуры.
Оппозиционер отметил, что в данный момент Путин пытается найти выход из сложившейся ситуации , а пропагандисты Кремля раздумывают над новой тактикой поведения.
«То есть крыса загнана в угол…Крыса уже в углу, она испугана и это может скоро закончиться», — подытожил Боровой.
Напомним, в РФ истерика из-за сакнций США, Медведев грозится крайними мерами.
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Путин, паника, Кремль
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